Una tragedia familiar sacudió la población de Ocumare de la Costa, estado Aragua, donde fueron hallados sin vida una madre y su hijo de cuatro años en la habitación número 05 de una posada.

Las víctimas respondían a los nombres de Yesenia Belkis Bravo Amaya, de 44 años, y el pequeño Jesús Manuel Lombano Amaya, ambos residentes del sector Santa Rita, en el municipio Francisco Linares Alcántara.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer presuntamente asesinó a su hijo antes de quitarse la vida.

Los cuerpos fueron localizados en el interior de la habitación, alertando a los dueños del establecimiento que notificaron inmediatamente a las autoridades.​

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al sitio para realizar las experticias de campo y el levantamiento de los cadáveres.

Los restos fueron trasladados a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para las autopsias de rigor y determinar con precisión las causas de muerte.