La Asociación de Fútbol del Edo. Bolívar celebró el acto oficial de juramentación de su nueva directiva, donde Pedro Barros, asumió formalmente la continuidad de su presidencia para el período 2025-2029, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenido de este deporte en la región.

Con un respaldo contundente, el pasado 21 de noviembre, a Barros nuevamente lo reeligieron como presidente tras obtener 113 de los 117 votos emitidos por los clubes habilitados, lo que representa un 96,58 %.

En su discurso, Barros agradeció a Dios por este momento, a Jorge Giménez, presidente de la FV; y así mismo, aseguró que inicia una etapa marcada por una «versión 2.0, más recargada, innovadora y con más fútbol», destacando que la institución impulsará proyectos orientados al desarrollo integral de jugadores, entrenadores y clubes.

El reelecto Barros, también expresó su agradecimiento a su equipo de trabajo por el apoyo recibido y por asumir el compromiso de continuar elevando el nivel organizativo y competitivo de la Asociación.

En la ceremonia, igualmente juramentaron a los integrantes del Consejo Directivo, Consejo Contralor, Consejo de Honor y demás directivos, quienes acompañarán a Barros en esta nueva etapa de gestión.