Pedro Barros

La Asociación de Fútbol del Edo. Bolívar celebró el acto oficial de juramentación de su nueva directiva, donde Pedro Barros, asumió formalmente la continuidad de su presidencia para el período 2025-2029, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenido de este deporte en la región.

Con un respaldo contundente, el pasado 21 de noviembre, a Barros nuevamente lo reeligieron como presidente tras obtener 113 de los 117 votos emitidos por los clubes habilitados, lo que representa un 96,58 %.

En su discurso, Barros agradeció a Dios por este momento, a Jorge Giménez, presidente de la FV; y así mismo, aseguró que inicia una etapa marcada por una «versión 2.0, más recargada, innovadora y con más fútbol», destacando que la institución impulsará proyectos orientados al desarrollo integral de jugadores, entrenadores y clubes.

El reelecto Barros, también expresó su agradecimiento a su equipo de trabajo por el apoyo recibido y por asumir el compromiso de continuar elevando el nivel organizativo y competitivo de la Asociación.

En la ceremonia, igualmente juramentaron a los integrantes del Consejo Directivo, Consejo Contralor, Consejo de Honor y demás directivos, quienes acompañarán a Barros en esta nueva etapa de gestión.

