Los duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron que han ampliado su contrato con Netflix para realizar nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma.

«Estamos orgullosos de extender nuestro acuerdo con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto», dijo Meghan en un comunicado recogido por los medios británicos.

El nuevo contrato entre Netflix y Archewell Productions, la productora gestionada por los duques de Sussex, será «multianual y de primera opción» para proyectos cinematográficos y televisivos.

Además, contiene un acuerdo especial de patrocinio con la marca de vino y productos alimentarios de Meghan, ‘As Ever’.

«Mi marido (el príncipe Harry) y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo en Archewell Productions para crear contenidos reflexivos a través de diferentes géneros que resuenan globalmente y celebran nuestra visión compartida», añadió la duquesa de Sussex en la nota.

En este sentido, el acuerdo incluiría, al menos, una segunda temporada del programa de estilo de vida ‘With Love, Meghan’ y un documental especial de Navidad de los Sussex en diciembre.