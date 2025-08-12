La cantante guayanesa Angélica Salazar ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ‘No se compare conmigo’ el próximo 20 de agosto.

Esta nueva canción es la secuela de una historia que inició con el tema «Las dos caras de la moneda»

Salazar expresó que ‘No se compare conmigo’ profundiza las experiencias vividas que la han hecho crecer como «persona y artista».

La artista ha trabajado para perfeccionar la calidad de este nuevo proyecto, asegurando que «es un trabajo mejor que los anteriores».

La producción de la pieza musical, además de ella, estuvo involucrada la banda ‘Euphoria Llanera, conformada por los músicos José Sanoja, Francisco Malavé, Jesús Gonzales y José Rodríguez.

En cuanto al videoclip, en los aspectos técnicos, Salazar contó con el apoyo de Andres Camacaro, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito audiovisual en la ciudad, además de ser profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (Ucab Guayana)

La guayanesa Angélica Salazar basa sus composiciones musicales en vivencias propias, siendo esta nueva producción reflejo de ello, así como también su evolución personal y profesional.

‘No se compare conmigo’ es la evidencia de la nueva faceta que presentará la guayanesa como autora de su tema.