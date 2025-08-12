De la mano de un pletórico atacante, el delantero José Figueroa, el cuadro del Centro Portugués, acabó con el invicto del Centro Italo Venezolano de Guayana, en el marco de la novena de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, al imponerse con marcador de tres tantos por uno.

Figueroa se puso la capa total del héroe del compromiso y con sus tres anotaciones, doblegó la intención del hasta ese instante invicto del certamen, que solo pudo responder con su habitual goleador, Robert Rodallega que marcó un tanto, insuficiente para las intenciones itálicas.

Se trató de la cuarta victoria de los de Carlos Pinto, para aferrarse al tercer lugar de la tabla, mientras que los azules siguieron adelante con 22 puntos en sus alforjas, por los 15 de sus victimarios.

La otra victoria de la jornada, llegó en horas de la mañana sabatina, por intermedio de Venalum FC que finalmente se acordó de ganar otra vez, y aunque nuevamente lo hizo por un marcador muy chico, este le bastó para llevarse su tercera victoria del campeonato, gracias al tanto de tiro penal marcado por intermedio de Wilfredo Salazar.

Los de Reinaldo Vidud y José Mercie Arzolay, suman en ocho presentaciones, apenas cinco tantos alcanzados, combinando dos penales marcados (W. Salazar), dos autogoles y tan solo un tanto de jugada, anotado por Yumett Rojas, pero ya 12 puntos en su haber, y con el asterisco que tendrá este miércoles cuando deba completar la tabla de juegos, enfrentando al Guayanés FC en la cancha de la Virgen del Valle, en partir de las 4 de la tarde.

Una victoria de los guerreros del aluminio, que tienen ocho juegos, brindarían un gran respiro en la intención de subir en la tabla y meterse de lleno en los puestos de clasificación hacia la hexagonal semifinal.

Los Olivos sudó ante Colegio de Ingenieros

Por su parte el cuadro del Colegio de Ingenieros batalló en un intenso juego, para terminar empatando a dos tantos por lado, con goles de Carlos Figueroa y Miguel Aguilera, en tanto que por los olivenses marcó ambas dianas, Andrés Romero.

Los constructores son segundos en la tabla con 17 unidades mientras que Los Olivos son cuartos con 14 puntos.

Finalmente en el otro cotejo pautado, el cuadro de Guayanés empató a cero goles con la Unexpo.

Así se jugará la próxima fecha

Miércoles 13 de agosto de 2025

Guayanés FC vs Venalum FC 4:00 cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle

Sábado 16-08-25

AVM vs CPVG 8:00 am en Fundación Lala

GUAYANES vs ITALO 8:00 am en el Centro Italo

LOS OLIVOS vs VENALUM 10:00 am en Los Olivos

INGENIEROS vs UNEXPO 2:00 pm en Los Olivos