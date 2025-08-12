La ONG Provea ha informado que la activista del colectivo ‘SurGentes, Martha Grajales, la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda, luego de permanecer en un centro policial en la capital desde el pasado viernes.

A través de X, Provea compartió un video en el que el esposo de la activista, Antonio González, informó que pudo conversar con Grajales por teléfono, luego de cuatro días sin comunicación, según denunció.

«Me informó que la trataron con respeto y que se encuentra bien. Mandó fuerzas para la lucha. Me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta», indicó González.

Asimismo, señaló que la activista envió «palabras de aliento» a los familiares de presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, colectivo agredido el pasado martes mientras realizaban una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, por sus parientes arrestados.

A Grajales lo detuvieron después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, para rechazar las agresiones que sufrieron familiares de presos.