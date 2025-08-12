A propósito de las vacaciones escolares, la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos, en alianza con la Biblioteca Nacional, presentó su Plan Vacacional de Promoción de Lectura “Aventuras en Vacaciones”.

Este programa tiene más de 40 años de trayectoria y se renueva en cada temporada para ofrecer a los niños y niñas actividades lúdicas y creativas que fomentan el amor por los libros.

Talleres creativos para aprender jugando

Esta edición comenzó el pasado lunes 11 de agosto y se extenderá hasta el 20, de 09:00 a.m. a 11:30 a.m., con talleres para niños y niñas de distintas parroquias; 9 grupos de 20 niños cada uno, beneficiando a 160 pequeños.

Dentro de las actividades programadas destacan; taller de elaboración de instrumentos musicales, elaboración de cuentos, articulaciones con el Infocentro, teatro de sombras y creación de títeres de mano.

Gran cierre cultural

El miércoles 20 de agosto, los niños y niñas presentarán sus trabajos en un evento especial, demostrando todo lo aprendido en este Plan Vacacional, que fortalece la educación, creatividad y esfuerzo de un equipo especializado de promotores de lectura, asistentes de biblioteca y bibliotecólogos, quienes bajo la orientación del Gobierno Bolivariano, trabajan para llevar cultura y diversión a los más pequeños.