‎Actualmente, las cuadrillas del Gobierno Bolivariano están desplegadas en las avenidas Jesús Soto y Táchira, ubicadas en la parroquia Catedral, donde avanza a toda máquina el Plan de Asfaltado.

Los trabajos en las avenidas Jesús Soto y Táchira, vías de gran importancia para la movilidad urbana, se suman a las labores ya ejecutadas en parroquias La Sabanita, Agua Salada, Marhuanta y el distribuidor Las Banderas.

El plan no sólo se enfoca en la rehabilitación del asfaltado, también contempla jornadas de mantenimiento y la optimización del alumbrado público.

‎Los equipos de Servicios Generales y la Alcaldía del municipio Angostura del Orinoco realizan el saneamiento integral de cada avenida, acometiendo desde desmalezamiento, barrido de brocales y calles, recolección y disposición final de desechos sólidos, poda controlada de árboles, limpieza de sistema de alcantarillas, entre otros.