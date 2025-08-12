El comercio binacional entre Venezuela y Colombia en el mes de mayo de 2025 alcanzó un volumen de 478,6 millones de dólares, lo que significa un aumento de 20% respecto a los 399 millones registrados en el mismo período del año anterior.

La información fue suministrada por la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol), durante su ejercicio semestral, donde explicó que para mayo 2025 las importaciones de productos colombianos siguen experimentando un notable incremento de 25,3%, alcanzando un valor total de 430,9 millones de dólares.

Esto da cuenta de lo estratégico de la relación binacional comercial venezolano-colombiana en términos de nearshoring, donde Colombia puede suplir de manera amplia y rápida (transporte y logística por vía terrestre) la demanda de productos por parte del mercado venezolano.

Del total comerciado entre los dos países, 180,8 millones de dólares se registraron por las fronteras entre Táchira y el Norte de Santander, mientras que entre Paraguachón y Maicao se registró un intercambio de 159,8 mil millones.

Cabe destacar que Táchira ha desplazado al estado Zulia en el traslado de las operaciones del comercio binacional, en lo que va de año.