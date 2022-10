Upata. – La ausencia en los servicios básicos, continúa afectando a los habitantes del sector El Libertador, puesto, que son muchos problemas que los agobian y está despertando preocupación e inquietud en los vecinos, los cuales manifiestan que los entes gubernamentales conocen la difícil situación en que conviven más de 400 familias y no dan respuestas.

Leine Rivas, quien reside en el sector informó, “vivimos entra la maleza, pues nuestras calles y alrededores de las viviendas existe gran cantidad, por lo que ameritamos un plan de desmalezamiento, también nuestras vías son de tierras, donde los huecos y aguas estancadas la adornan”.

Más fallas

Otros vecinos quienes no quisieron identificarse comentaron que el aseo urbano no cubre esa zona, por tanto, existen acumulaciones de basura en los hogares, aseguran que no son beneficiados con el Plan “Upata Bella”, asimismo, los habitantes esperan por parte de Bolívar Gas, a que les entreguen sus bombonas, ya que fueron llevadas desde hacen seis meses.

De esta forma, esperan que la Alcaldesa de Piar, atienda estas denuncias que realizaron los vecinos del barrio El Libertador.

Soy Nueva Prensa Digital Piar