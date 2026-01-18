La Confederación de la Industria del Gas (Coningas) señaló que los niveles de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) registraron un crecimiento exponencial durante el año 2025, un hecho que fue determinante para lograr cubrir 100% la demanda de gas doméstico en el mercado interno, tendencia que se mantendrá en 2026.

“El mercado nacional está completamente abastecido y ya se cuenta con cobertura de hasta 5 meses de este año 2026”, así lo indicó José Luis Rodríguez Agostino, presidente de Coningas, gremio que agrupa a más de 160 pequeñas y medianas empresas privadas conformadas por plantas de llenados y distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

“En nombre de todos nuestros afiliados queremos destacar el criterio y profesionalismo que ha guiado la gestión del presidente de PDVSA Gas, Jannier Viloria, lo que ha permitido una recuperación vertiginosa en la producción de GLP y con ello la disponibilidad de inventarios suficientes para abastecer el mercado doméstico que actualmente se encuentran en 800.000 barriles”, añadió Rodríguez Agostini.

Para el año 2026 -prosiguió- Coningas prevé que continuará el abastecimiento pleno de gas doméstico, si se toman en cuenta los planes de inversión que realizarán diversas empresas petroleras nacionales e internacionales, impulsadas por las modificaciones en el marco legal, principalmente la reforma de la Ley de Hidrocarburos anunciada por la presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez.

“El proceso de obtención del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se distribuye en bombonas para uso doméstico está intrínsecamente relacionado con la producción petrolera, mientras haya mayor extracción de crudo, mayores son las posibilidades de generar diferentes derivados del petróleo, entre los cuales se encuentra el GLP”, explicó finalmente el presidente de Coningas.