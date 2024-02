La política de exoneración de tributos del Gobierno de Nicolás Maduro llegó a su fin, y con ella, también se despiden las facilidades para los comerciantes que importaban productos desde Estados Unidos, Colombia o cualquier otra parte del mundo.

En el recién culminado 2023, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó 5.749 millones de dólares, por lo que para este año, el Presidente apostó por duplicar esta cifra y llevarla a 10.000 millones de dólares, lo que se traduce en un posible recrudecimiento del cobro de impuestos.

Consultado por Versión Final, el economista Aldo Contreras, explicó que repuestos automotrices, cauchos, medicamentos y otros productos que con anterioridad no pagaban Impuesto al Valor Agregado (IVA) o tasa arancelaria al entrar a Venezuela, ahora deberán asumir los pagos con más fuerza.

“Eso traerá como consecuencia que la mercancía sea más costosa, porque cuando pagamos más tributos o más impuestos, estos se traducen en aumento de los costos operativos y si estos suben, el precio de venta final aumenta, sin importar si es en bolívares o en dólares”, apuntó el especialista.

Contreras asegura que, dependiendo del ajuste de impuestos que deban pagar los empresarios será el impacto en el bolsillo del venezolano, quien terminará pagando una mercancía más costosa a consecuencia de los tributos.

Si por ejemplo, supongamos que tenían un arancel de 14 % del producto, tenían la exoneración de IVA y exoneración de aranceles, estamos hablando de que se evidenciará un aproximado de aumento de precio del 30 % en productos importados”, detalló el economista.

Sostuvo que, de presentarse este aumento, podría traer repercusiones en un aumento de la inflación, llegando en bolívares a un aproximado de 220 % para el cierre de 2024, tomando en cuenta que un 45 % de todos los artículos que el ciudadano adquiere en el país son importados, según cifras de Conindustria.

“Los consumidores tendrán que desembolsar más unidades monetarias para poder adquirir el producto, eso va a traer, lógicamente, productos importados mucho más costosos”, apuntó Contreras.

Restricción de envíos y menos opciones de compra

El profesor universitario y economista Pablo Polo, explicó que, anteriormente, “un particular que traía un producto para uso personal no pagaba impuestos de nacionalización como tendría que pagar un comerciante”, lo que impulsó que muchos venezolanos aprovecharan esta medida para traer productos desde Estados Unidos y revenderlos a un precio competitivo.

Durante esta primera semana de febrero, la empresa de envíos puerta a puerta One Way Cargo, emitió un comunicado a sus clientes asegurando que no podrá seguir laborando para el país petrolero con ciertos gremios. En el escrito exponen que el Seniat “les prohibió” realizar despachos en esta modalidad para maquillaje, tecnología, celulares o laptos usados, bebidas gaseosas, e incluso medicinas.