El consultor y auditor tributario, Héctor Orochena, señaló que para el pago del Impuesto Sobre La Renta correspondiente al año gravable 2022, se esperaba que la administración tributaria hiciera un aumento racional de la Unidad Tributaria a un valor acorde con la inflación para estabilizar el sistema de recaudación venezolano.

“Hoy día, con el valor de la Unidad Tributaria, una persona que gane 400 bolívares al año está obligada a pagar el Impuesto Sobre la Renta, y esto genera una enorme distorsión”, enfatiza el experto.

En este sentido, Orochena alertó que, “si no se hace una justa valoración de la Unidad Tributaria para devolverle la capacidad contributiva a los contribuyentes, podemos tener un alto índice de no cumplimiento de obligaciones tributarias, porque muchas personas no se preocupan por hacer la declaración de este impuesto por los bajos ingresos”.

Sobre cuál debería ser el monto adecuado de la Unidad Tributaria, el consultor y auditor tributario considera que debe usarse como referencia el monto de la canasta alimentaria.

“Si la canasta de alimentación está en 350 dólares mensuales, se debe multiplicar esa cantidad por 12 y el resultado dividirlo entre la base exención que establece la ley Impuesto Sobre La Renta, que son 1000 U.T, y ese sería el monto razonable para la Unidad Tributaria”, propone el experto.

Adicionalmente, el consultor y auditor tributario, Héctor Orochena, estima que, hasta la fecha, entre 75% y 80% de los contribuyentes especiales ha declarado y pagado el Impuesto Sobre La Renta.