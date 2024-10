Con una programación de tres encuentros, esté sábado 12 de octubre proseguirán las acciones de la Liga Clase Obrera, en el torneo de softbol modificado que se juega en disputa de la Copa Incret.

Precisamente en las instalaciones del mismo nombre, Club Incret, antiguo Club Fesilven se llevarán a cabo las acciones con este trío de encuentros pautados para arrancar a partir de las 9:30 am con el encuentro entre Abogados y Masisa.

Mientras que seguidamente, saltarán al terreno de juego el equipo CVG Libre que chocará con el cuadro de CANTV, en tanto que Defensa Pública se las verá con CVG Máster en el tercer juego establecido en el calendario para este referido sábado 12 de Octubre.

Programa

9:30 a.m.: Abogados Vs Masisa

11:30 a.m.: CVG Libre vs CANTV

01:30 p.m.: Defensa Pública vs Cvg Master.

Resultados de las jornadas anteriores

En cuanto a los encuentros que se desarrollaron en la pasada fecha, el equipo de Briquetera Orinoco venció con marcador de 14-7 a CANTV, con victoria para el lanzador Jhon Marrero, destacando como los mejores al bate Luis Betancourt quien la vio clarita al ligar de 3-3; Ángel Cordero de 3-2 y Jonalvis Palma de 3-2.

Luego Masisa derrotó a CVG Máster por 7-1, con triunfo para el lanzador Julio Vásquez, y materia ofensiva destacada para David Torres de 3-2, Santos Pérez de 2-2 y Miguel Hernández de 2-1.

En el juego de cerrar la pre mencionada fecha, el equipo de Defensa Pública perdió por forfeit técnico, el juego que tenía pautado ante CVG Libre.