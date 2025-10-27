Juan Andrés Krumins, nuevo presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), ha destacado la colaboración estratégica que está surgiendo en el sector.

En este sentido, expresó que proveedores y operadoras están forjando alianzas para llevar la fibra óptica a aquellas zonas de Caracas y del país que aún carecen de este servicio.

Krumins explicó que este esfuerzo no solo busca expandir la cobertura, sino también ofrecer una mejora significativa en la calidad del servicio de Internet en Venezuela.

El presidente de Casetel subrayó que, a pesar de que la demanda de Internet en el país todavía no satisface a los usuarios, resaltando que el sector de las telecomunicaciones es el sexto en expansión, la implementación de la fibra óptica ha mostrado un crecimiento constante tanto en la capital como a nivel nacional.

Finalmente, recordó que las inversiones en el sector son «de bastante capital y son de largo plazo». Si bien a las operadoras les gustaría invertir más a corto plazo, están realizando sus esfuerzos en función de sus posibilidades.