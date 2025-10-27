El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, destacó la importancia crucial de la relación entre el sector público y privado durante la «Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030», enfocándose en promover el desarrollo económico del país.

Capozzolo reforzó su posición en sus redes sociales, señalando que la historia demuestra que cada política pública consensuada ha resultado en un éxito perdurable para Venezuela.

«La cooperación genera los incentivos necesarios para la creación de instalaciones productivas, la generación de empleos y el bienestar directo de la población», afirmó.

El líder gremial instó a suscribir acuerdos que impulsen el crecimiento económico, aumenten la producción y mejoren la operatividad de las empresas.

Finalmente, enfatizó el triple beneficio de las compañías que prosperan bajo un buen marco regulatorio: «Una empresa que ha logrado formar sus capacidades bajo el amparo de una buena política pública genera tres beneficios importantes: producto, tributo y empleo».