El turismo creativo en Venezuela se centra en la oferta de experiencias enriquecedoras ligadas a la cultura, la gastronomía y las celebraciones autóctonas de cada región.

La ministra de Turismo, Leticia Gómez, resaltó el rol catalizador de la actividad turística para impulsar la industria creativa y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Durante su intervención en la Sesión Plenaria del Foro Internacional de San Petersburgo, en Rusia, la ministra enfatizó que la evaluación del turismo debe ir más allá de las ganancias económicas.

«No basta con medir las ganancias económicas, debemos medir también el impacto social y cultural, asegurando que la actividad turística y creativa incentiva la preservación del patrimonio y la cohesión social», acotó.

En este contexto, la nación caribeña propone iniciativas como la creación de observatorios de sinergia que evalúen el impacto más allá del Producto Interno Bruto (PIB).

Finalmente, la ministra Gómez indicó la necesidad de establecer plataformas de intercambio de conocimiento y tecnología que faciliten la innovación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.