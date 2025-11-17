El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, expresó que actualmente, las criptomonedas se están usando para la compra, venta y alquiler de inmuebles en el país.

«Sí se están usando para las compras de los inmuebles y el porcentaje todavía es muy bajo, pero pronto va a funcionar como moneda de cambio y como moneda de uso para la compra de los inmuebles», enfatizó.

Manifestó que «mucha gente ya está haciendo sus compras para cerrar el año con un inmueble nuevo» y estimó que para el cierre de 2025, las operaciones de alquiler de inmuebles podrían tener un incremento.

«Se proyecta un crecimiento en las operaciones en fin de año. Sí, la respuesta es sí, bastante en alquileres», puntualizó el gremialista venezolano.

Igualmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas aseveró en Unión Radio que las personas están solicitando inmuebles en zonas donde hay buena prestación de los servicios públicos.

Uso de criptomonedas en Venezuela se duplica

Venezuela ocupa el segundo lugar en adopción de criptomonedas en América Latina, solo superada por Brasil, con un mercado donde las transacciones entre personas naturales ya superan los 100 millones de dólares mensuales, ya que uno de cada 10 venezolanos utiliza estos activos monetarios como medio de pago.

Estos datos fueron proporcionados por el ingeniero y profesor Aníbal Garrido, director de la Academia de Blockchain Trading y Criptoactivos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien enfatizó que Venezuela «es uno de los pocos países, no de la región, sino del mundo que tiene una de las legislaciones más robustas aplicables al mercado de criptoactivos».

«Ciertamente, hace falta más nivel de desarrollo, pero, en las condiciones actuales, la legislación venezolana es una de las más completas y generadoras de confianza que se puede conseguir», enfatizó recientemente a Banca y Negocios.