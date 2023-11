Las cirugías son procedimientos quirúrgicos que suelen generar nerviosismo o ansiedad a los pacientes, es por ello que el doctor Andrés Delgado, médico traumatólogo especializado en cirugías de pies y tobillos, del centro Mugisalud (España), considera que es importante ofrecer una compañía psicológica antes de cada operación.

“Este enfoque no se limita sólo a pacientes específicos sino que abarca a todos los a los que se les indica una cirugía. La presencia de un psicólogo no se restringe a aquellas personas con problemas psicológicos o psiquiátricos, sino que se utiliza en cualquier persona que tenga que pasar por quirófano” explicó el experto.

Este método es conocido como psicoprofilaxis quirúrgica, una alternativa para humanizar el proceso de la cirugía, esto con el fin de apaciguar los miedos y preocupaciones que llegue a experimentar el paciente.

Tal dinámica permite que el cirujano pueda acercarse más a sus pacientes, generar un sentimiento de compañía por parte del profesional en cada fase de la intervención y desarrollar más confianza en las personas al momento de someterse a la operación.

Sumado a esto, la psicoprofilaxis quirúrgica también busca mantener a los familiares del paciente calmados, proporcionando información en el tiempo en que se realiza la operación, esto para ofrecer un seguimiento desde el principio de la cirugía hasta la recuperación, de manera que los acompañantes no se mantengan en suspenso.

“Su efectividad está respaldada por resultados medidos y documentados en publicaciones científicas, la presencia de un psicólogo durante el proceso quirúrgico conduce a una mejor recuperación y a una intervención menos traumática” confirmó Delgado.

El traumatólogo, tiene como objetivo la extensión de la práctica de la psicoprofilaxis quirúrgica a más países, ya que en su equipo se han dedicado a ofrecer este servicio en todas sus operaciones y asegura que es beneficioso para evitar un mal impacto emocional a los pacientes.

Dicha metodología es una muestra de la importancia de atender el estado físico y emocional de una persona que se somete a una cirugía, ofreciendo una satisfactoria experiencia quirúrgica.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!