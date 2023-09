Caras tristes y desoladas se observó en la calle La Ceiba del sector 3 de mayo (parte alta)en Upata, donde la falta de políticas públicas para el mejoramiento de los problemas con los que cuentan más de 300 familias, se observa desde la entrada a esa zona, vecinos comentaron que muchas veces han solicitado la intervención de las instituciones y nadie se aboca a prestarles colaboración al problema de agua, asfaltado, basura, entre otros.

Los vecinos alegan que la ausencia de agua potable se debe a que las tuberías que vienen del tanque de agua ubicado en la parte alta, no han sido sustituidas, “también se necesita la instalación de una bomba de mayor capacidad en el tanque que está ubicado en la entrada al sector, no podemos seguir en esta situación, ya no, nos alcanza el dinero para comprar agua a los camiones cisternas, pues, ningunos quieren llegar hasta esta parte de la comunidad a traernos agua”, dijo Reinardo Guzmán.

Sufren los vecinos

Las familias comentaron que sufren con la ausencia del líquido desde hace más de 30 años, porque no tienen agua para cocinar, asearse, cocinar, lavar, ni para la limpieza de la casa, además, no cuenta con recursos para comprar agua en divisa, por tanto, solicitan a las autoridades competentes, buscar pronto una solución.

Calles en mal estado

Pablo Maurera, vecino expresó que las calles están en completo abandono, rotas, cráteres y poca capa asfáltica, “estamos en el olvido para muchos funcionarios que están al frente del municipio, queremos la reparación de nuestras vías y agua potable, el aseo urbano jamás ha venido al sector parte alta, por lo que debemos estar quemando las basuras y el humo afecta a los niños y personas adultas”.