Con el afecto del pueblo, Yanny «El Chino» Alonzo lo juramentaron este miércoles como alcalde del municipio Caroní para el período 2.025-2.029.

En sesión solemne del Concejo Municipal celebrada en la emblemática Plaza Bolívar, en el corazón de San Félix, el alcalde electo con el 86,3 % de los votos, juró por la transformación del municipio y la profundización del Estado Comunal en obediencia a las políticas del presidente Nicolás Maduro.

«Hoy asumimos esta banda con mucho honor, con mucho compromiso, por lo que va a ser la transformación directa de Caroní de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Yulisbeth García, concejales y concejalas de la patria, levantando las banderas de la Revolución, más en este momento estelar donde ratificamos lealtad absoluta a nuestro presidente Nicolás Maduro ante esta amenaza que pretende la derecha», señaló el nuevo jefe municipal.

Autoridades civiles, policiales, poderes públicos, diputados, concejales, alcaldes, gabinete de la Gobernación del estado Bolívar, trabajadores de la Alcaldía Bolivariana de Caroní, sector empresarial y el poder popular como protagonista, estuvieron presentes en este acto de unidad monolítica que apunta al crecimiento de Caroní.

Yanny Alonzo acudió acompañado de la primera combatiente municipal, Greicy Delgado, iniciando la actividad protocolar con una reverencia ante la estatua pedestre de El Libertador Simón Bolívar, para continuar con la sesión solemne.

«Seremos testigos de un nuevo capítulo, el inicio de la gesta transformadora de nuestro municipio, Dios me ha dado el honor de juramentar a un joven humilde, valiente, trabajador, leal como buen hijo de la Revolución», expresó Norkys Díaz, presidenta de la Cámara Municipal.

Tras la juramentación, habitantes de Caroní en representación del poder popular colocaron la banda a la primera autoridad del municipio, una ratificación más de su disposición para gobernar con el pueblo.

Durante su primer discurso como alcalde de Caroní, Yanny Alonzo prometió «una alcaldía de puertas abiertas» para recibir las solicitudes del poder popular, priorizando las necesidades de los adultos mayores, «una alcaldía de calle» en cada territorio, fortaleciendo las salas de autogobierno y atendiendo en conjunto con la comunidad organizada las demandas de servicios públicos, entre estos la limpieza y recolección de desechos sólidos, agua potable y aguas servidas.

«Será la transformación de Caroní hacia lo que llama el presidente Nicolás Maduro ‘ciudades más humanas y más inteligentes», apuntó.