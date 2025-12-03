Con el lema «Heterogeneidades», se inauguró´la XIV edición de la Bienal Venezolana de Arquitectura en las instalaciones del Politécnico Santiago Mariño, extensión Puerto Ordaz, una exposición organizada junto al Colegio de Arquitectos de Venezuela y la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina.

El acto de apertura estuvo encabezado por el Dr. Raúl Quero García, Director Nacional del Politécnico Santiago Mariño, acompañado por el Arquitecto Dick Rafael Moreno, Vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Venezuela, seccional Carabobo y Secretario del Colegio de Arquitectos de Venezuela.

Quero García, también presidente del Complejo Educativo Raúl Quero Silva, expresó que esta exposición es el resultado de una alianza estratégica con el Colegio Nacional de Arquitectura, presidido por la doctora y arquitecto Marianella Genatios, con la firme intención de brindarle a la juventud venezolana un acercamiento a proyectos de obras construidas y no construidas pertenecientes a diversos arquitectos de renombre a nivel nacional.

Por su parte, el arquitecto Dick Moreno, felicitó la organización de este recorrido que permitió que la Bienal fuese itinerante iniciando por el estado Carabobo y culminando en el estado Bolívar, convirtiéndose en una vitrina de sueños, aprendizaje e inspiración para cada estudiante, docente y profesional de la arquitectura venezolana.

Jackeline Ospina, asesora del Colegio de Arquitectos de Venezuela, agregó que, los más de 70 póster de la décimo cuarta Bienal de Arquitectura se convierten en motivo de orgullo y celebración para la nueva generación de arquitectos que tiene la oportunidad de conocer el trabajo de grandes arquitectos de la vieja escuela que continúan diseñando y construyendo en el país y ganando premios en el extranjero.

Evento cultural en la apertura

La gala musical y artística estuvo a cargo del Ensamble de Voces Blancas de Ciudad Guayana, perteneciente al Sistema de Orquesta infantil y Juvenil de Ciudad Guayana, la participación de Fundación Cultural Danzas Orikaika, acompañados del Grupo Experimental Makunaima con Calipso tradicional de El Callao y la presentación especial del cantautor Ernesto Urbano con piezas emblemáticas dedicadas a la región.

El evento congregó a múltiples autoridades locales, arquitectos de la región, ingenieros, docentes, y estudiantes de arquitectura, quienes celebraron el encuentro como una oportunidad única para fomentar el conocimiento, la inspiración y el desarrollo académico en el área de la arquitectura y el urbanismo.

La Bienal que llega por primera vez a Ciudad Guayana y culmina con broche de oro su recorrido por Venezuela a través de cada sede del Politécnico Santiago Mariño, estará abierta al público hasta el viernes 05 de diciembre.