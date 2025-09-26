Este domingo 28 de septiembre, Puerto Ordaz se convertirá en el epicentro de la salsa casino con una celebración que marcará un antes y un después.

El Club Los Raudales recibirá a bailadores de toda la región para conmemorar los 20 años de la Organización Salsa Casino de Venezuela (OSCV).

El encuentro es organizado por la academia pionera en el estado Bolívar, Casineros de Guayana, quienes han dejado huella en el baile nacional e internacional.

En 2022 representaron con orgullo a Venezuela en el Récord Guinness de Salsa Casino, confirmando que el sabor caribeño trasciende fronteras.

Invitados especiales

El evento contará con la participación de destacadas academias: Casineros Ciudad Bolívar, FKM Dance, Confusión Latina, Rafa Rengifo y Academia Rumba Latina. Todos ellos se unirán en una mega rueda de casino, que será el acto central de la jornada.

Este momento servirá también como homenaje a Jesús Farray, fundador y director de Casineros de Guayana, fallecido en noviembre de 2022. Su legado continúa vivo bajo la dirección de Nicolay Briceño y la coordinación de Kelly Ruiz, actual delegada de la OSCV en el estado Bolívar.

Una invitación a toda la comunidad

La convocatoria es abierta para medios de comunicación, amantes de la danza y público en general.

Más que un espectáculo, se trata de un espacio para celebrar la cultura, la identidad y la alegría que la salsa casino ha sembrado en Venezuela durante dos décadas. Porque cuando Guayana baila, todo un país se contagia de su ritmo.