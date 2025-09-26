Este viernes 26 hasta las 6 de la tarde y el sábado 27 de septiembre, de 1:00 de la tarde a 6:00, la asociación civil de Buscadores de Libros está realiza en el Orinokia Mall, una actividad llamada ‘Intercambiando libros con propósito’, evento que combina el fomento de la lectura con la acción comunitaria.

La jornada se enmarca en la celebración del ‘Regreso a Clases’, con el objetivo de reunir materiales que serán destinados a niños en situación de vulnerabilidad en la comunidad de Santa María del Vapor, ubicada en el sur del estado Bolívar.

¿En qué consiste el intercambio?

Durante la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad de llevar libros en buen estado para intercambiarlos por otros, contribuyendo así a la circulación de la lectura.

Al mismo tiempo, cada aporte se traducirá en insumos que beneficiarán a los niños de la mencionada comunidad.

Puente entre cultura y apoyo comunitario

Los organizadores destacan que la dinámica no solo busca mantener vivo el hábito de leer, sino también inspirar solidaridad y compromiso social en cada participante.

La premisa es clara: cada libro entregado es una oportunidad de aprendizaje y un gesto que impacta positivamente en la vida de otros.

Invitación abierta al público

Buscadores de Libros invita a la ciudadanía guayanesa a participar en esta experiencia que conecta la pasión por los libros con el apoyo comunitario.

Finalmente, la cita es en el Orinokia Mall, donde lectores y familias podrán sumarse a esta causa en beneficio de la niñez.