Rene Santiago siguió consolidándose como una de las figuras de la categoría minimosca. Takami, Foto AMB

El puertorriqueño Rene Santiago firmó una de las victorias más importante de su carrera al derrotar por decisión dividida al japonés Kyosuke Takami y conquistar el título mundial WBA del peso minimosca, en una noche intensa celebrada en el histórico Ryogoku Kokugikan de Tokio. Las tarjetas reflejaron la paridad del combate: 117-111 y 115-113 para Santiago, mientras que un juez vio ganar a Takami por 116-112.

El duelo, que también significó la unificación con el cinturón WBO en poder de Santiago, fue una batalla de estilos desde el primer asalto. Takami, invicto hasta esa noche y considerado uno de los talentos emergentes del boxeo japonés, buscó imponer su agresividad habitual, avanzando con un jab firme y combinaciones al cuerpo. Sin embargo, Santiago mostró una madurez táctica sobre el ring, recurriendo a su movilidad, cambios de ritmo y precisión en los contragolpes para neutralizar los ataques del local.

El japonés intentó cerrar los espacios y forzar intercambios, pero el boricua respondió con rectos al rostro y ganchos sorpresivos que frenaron el ímpetu del campeón. La pelea se mantuvo cerrada en la primera mitad, aunque Santiago comenzó a tomar control a partir del sexto asalto, aprovechando errores defensivos de Takami y conectando golpes más limpios y visibles para los jueces.

En los asaltos finales, Santiago volvió a su plan original: movimiento lateral, golpes rectos y control del ritmo. Esa disciplina táctica terminó marcando la diferencia en las tarjetas, premiando su capacidad para adaptarse y ejecutar un boxeo más efectivo en los momentos clave. Con esta victoria, Rene Santiago cierra un año espectacular, sumando su segundo triunfo consecutivo en Japón ante campeones invictos y consolidándose como una de las figuras de la categoría minimosca. Takami, pese a la derrota, demostró calidad y valentía, y su juventud le garantiza un pronto regreso a la élite.

