Entrando en la recta final de los XLIV Juegos Deportivos Interempresas de Guayana 2025, y la pelea por el liderato de la tabla general por puntos sigue al rojo vivo con CVG SIDOR ahora adelante por apenas tres puntos sobre el actual campeón CVG Ferrominera.

Ambas delegaciones se han repartido el liderato de las justa laboral desde el comienzo de la actividad con grandes actuaciones de sus representaciones, que han llevado en alto los colores y valores de sus empresas, con hermandad, deportividad y entrega.

La tabla general por puntos que define al campeón absoluto de los Interempresas, la lidera momentáneamente SIDOR con 150 puntos, seguido de Ferrominera con 147 y CVG Venalum con 121 se quiere unir a la fiesta por la punta, aunque ya parece lejos el alcanzar el título de campeón.

En el caso del medallero siguen el mismo orden con 21 oros, 20 plata y 14 bronce para la representación de Sidor, mientras que el actual campeón CVG Ferrominera se aferra a la esperanza de repetir el campeonato habiendo alcanzado 19 medallas doradas, 22 plateadas y 19 de bronce.

Entretanto, Venalum también cierra este podio con 38 medallas en total, con 12 doradas, 11 platas y 15 de bronce.

Para la jornada del 19 de diciembre, los atletas disputarán finales en ocho disciplinas y varias categorías, donde se entregarán medallas y puntos determinantes en el penúltimo día antes del cierre deportivo de las acciones.

Asimismo, la final del fútbol de salón que se disputará en el Complejo Deportivo Sport Canaima, enfrentará a la delegación de Alcaldía del Caroní contra los atletas de CVG Comsigua, donde destaca la presencia en la alineación de los municipales, el alcalde de la entidad, Yanny Alonzo.