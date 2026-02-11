El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió este martes 10 de febrero la Licencia General 30B, que autoriza transacciones necesarias para operaciones portuarias y aeroportuarias venezolanas, incluyendo exportaciones de diluyentes petroleros desde territorio estadounidense.

Estas importaciones estaban expresamente vetadas por la derogada Licencia 30A de la OFAC (febrero 2021), incluso en envíos indirectos de proveedores gringos. La medida facilita el mezclado de crudo pesado y extrapesado para elevar volúmenes exportables, clave en la normalización de la producción petrolera venezolana.

Facilidades para INEA y sanciones vigentes

El documento habilita actividades relacionadas con hidrocarburos que involucran al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), regulador del transporte marítimo. Incluye operaciones ordinarias e incidentales pese a sanciones contra el Gobierno y el INEA, siempre que no toquen personas o entidades bloqueadas directamente.

A través de X, el abogado y consultor José Ignacio Hernández aclaró que la licencia permite el uso de puertos y aeropuertos para exportar o reexportar diluyentes hacia Venezuela, un avance técnico en medio de tensiones políticas.