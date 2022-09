Hermosillo, México. El mexicano Juan Francisco «Gallo» Estrada saldrá este sábado a noquear a su compatriota Argi Cortés, aseguró este jueves su entrenador, Alfredo Caballero, quien aclaró que el excampeón mundial no subestimará al rival.

«Hay que buscar el nocáut, no alargar la pelea. Trataremos de acabar rápido, salir limpios de lesiones y sin desgaste para preparar la pelea de diciembre contra el nicaragüense Román «Chocolatito» González, su gran objetivo», dijo a Efe Caballero.

Estrada, de 32 años, reaparecerá el sábado en Hermosillo, estado de Sonora, luego de una ausencia de más de 17 meses, en los que se recuperó de la COVID-19, renunció a su título mundial súper mosca de la Asociación Mundial y perdió el del Consejo Mundial, a cambio de ser considerado campeón franquicia de esa organización.

Uno de sus mejores campamentos

Caballero reveló que el mexicano cumplió uno de sus mejores campamentos de entrenamiento, con tres meses de trabajo a unos 3.000 metros de altitud y ha estudiado a Cortés, con la idea de obtener una victoria clara, en su reaparición, luego de casi año y medio sin pelear.

«Algunos creen que Cortés puede ser fácil, nosotros no. Es un boxeador de buen contragolpe; si no le tiras, no te va a tirar, por eso el «Gallo» se irá al ataque», adelantó el preparador.

Con 42 victorias, 28 antes del límite, y tres derrotas, Estrada es considerado uno de los mejores peleadores latinoamericanos de este siglo, y este sábado saldrá a confirmar que sigue vigente ante un rival cinco años más joven, con 23 peleas ganadas, 10 por nocáut, y un par de derrotas.

Estrada renunció al título

Estrada renunció al título de la Asociación Mundial, ahora en poder del estadounidense Joshua Franco y de vencer a Cortés y al «Chocolatito», es probable que en el 2023 busque arrebatarle el cinturón al norteamericano o al campeón del CMB, el estadounidense Jesse Rodríguez.

«Está bien con el peso, ayer dio kilo y medio arriba. Lleva una buena alimentación y su idea es ganar todos los cinturones de peso súper mosca para después, quizás subir a la división gallo en busca de algún título mundial», señaló Caballero.

De ganarle a Cortés, el «Gallo» Estrada afrontará en diciembre uno de los principales retos de su vida, una tercera pelea ante el «Chocolatito» González, con quien perdió en el 2012 y al que derrotó en marzo del año pasado en uno de los mejores combates de los últimos tiempos.

La pelea Estrada-Cortés inicia un mes de septiembre de buenos combates con mexicanos, el principal el 17, con Saúl «Canelo» Álvarez, en la división súper mediana ante el excampeón mundial Guenaddi Golovkin, de Kazajistán.

En otro pleito esperado, el próximo domingo el excampeón mundial de peso pesado Andy Ruiz enfrentará al cubano Luis Ortiz, en Los Ángeles, en un duelo de expectativas entre dos peleadores que buscarán ganar para luego buscar una oportunidad de pelea de título mundial.

EFE deportes