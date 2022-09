Guasipati. – El concejal suplente opositor del municipio Roscio, Luis Carlos Salazar, expresó su preocupación motivado a las denuncias informales que ha recibido por parte de la población, donde la Cámara de Comercio se dirigió a los comerciantes y comunidad en general, y solicito a aquel que pueda prestar apoyo con donaciones de medicamentos para el Centro Clínico Popular “Carmen Narcisa Iradi”, sería bien recibido.

Continuó, “es cierto que debemos tener un sentido de pertenencia con nuestra institución de salud, pero, es importante mencionar que en los ambulatorios, hospital y CDI del municipio, hace falta insumos o medicamentos, pero, eso es responsabilidad del gobierno bolivariano, nacional, regional y municipal, la solución del problema no es cambiar de director o nombre de una institución de salud, sino dotarlas de medicamentos y eso es responsabilidad del Instituto de Salud Pública”, explicó Salazar.

Gestionar

El concejal suplente manifestó, que también es trabajo del alcalde del municipio Roscio, quien tiene el deber de buscar solución, “debe trasladarse hasta Ciudad Bolívar al ISP, a buscar los insumos, no notificarles a los comerciantes que donen insumos, quienes tienen el compromiso de pagar patentes, alquileres u otros gastos, yo invito a los comerciantes hacer donativos a través de organizaciones o Iglesias, que éstas si llevan acciones sociales en cada comunidad”.

Llamado

De esta forma, Salazar hizo un llamado a los comerciantes a no caer en resolver los problemas que ha generado el gobierno, “no estamos obligados a donar, este problema de salud es del gobierno actual, señores vamos hacer más responsables y exigir garantía en materia de salud, no se justifica que no contemos con un quirófano óptimo en nuestro municipio”.

Soy Nueva Prensa Digital Guasipati