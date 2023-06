Hace algunos meses atrás, los docentes activos y jubilados que gozan del servicio y atención del Ipasme Upata, denunciaron que según para ser atendidos en la consulta de odontología, deben prestar el apoyo o colaborar con guantes, gasas, anestesia, en caso de poder hacerlo, actualmente algunos servicios no se están atendiendo, por lo que estas docentes se preguntan ¿Dónde está lo que cotizan mensualmente?

Rafael Dasilva, profesor jubilado y que ha cotizado por más de 20 años al Ipasme expresó, “para que me pudieran atender en el servicio de odontología, tuve que llevar guantes, y aquellos que no tienen como comprarlo como harán”. El entrevistado dijo que se dirigió a sacar una muela y esa fue su sorpresa.

Servicio gratuito

En este sentido, Juan Manuel López Bouchard, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó, “hoy denuncio nuevamente con pruebas, ciertas regularidades que se vienen dando en el Ipasme Upata, hace unos meses atrás habíamos declarado algunas denuncias por parte de maestros de la FVM, unos docentes activos, quienes informaron que para ser atendidos en la unidad medico asistencial, necesitaban llevar insumos, el instituto debe prestar un servicio gratuito”.

Explicó, que un encuentro por las calles de la localidad, el profesor Dasilva le comunicó que no era justo en llevar un par de guantes para poder extraerle una muela, “n o se justifica que un profesor jubilado que cotizó muchos años, venga el instituto a solicitar colaboración, años atrás el Ipasme daba créditos de viaje y dinero a los docentes, ahora nada de eso funciona, no se justifica que tengamos que comprar los insumos cuando nuestro sueldo en promedio es de cinco dólares”, dijo Bouchard.

Aprovechó para hacer un llamado a la profesora y directora del Ipasme Cristiane García, que de no ser así lo antes dicho o denunciado, “que salga adelante y desmienta esta situación, porque no es una denuncia, son varias que han hecho los maestros, donde también manifiestan que la sala de laboratorio no está funcionando”, resaltó el secretario general.