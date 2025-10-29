El economista y especialista en temas petroleros, Carlos Mendoza Potellá, indicó que Venezuela tiene 3 plataformas de gas compartidas con Trinidad y Tobago.

En ese sentido, comentó que a Trinidad y Tobago se le agotaron las reservas de gas independientes, por lo que los «stocks» de gas que tiene son compartidos con Venezuela.

Manifestó que tanto Venezuela como Trinidad y Tobago «salen afectados» tras la decisión del país suramericano de suspender el acuerdo energético con la isla caribeña.

Del mismo modo, Carlos Mendoza Potellá enfatizó que «Venezuela no tiene ningún ingreso actual con los campos de gas».

Apuntó que «la expectativa más cercana que teníamos para desarrollarlo, era vender gas desde el campo Dragón a las instalaciones trinitarias de procesamiento de gas para comercializar gas licuado y sus derivados».

Cabe puntualizar que Venezuela, en una primera instancia, se beneficiaría porque se desarrollaría el campo Dragón y comenzarían a pagarle por el gas que entregaría.

Explicó que con Trinidad existía «la ventaja grandísima de un mercado que había sido desarrollado por la Shell y es la que se iba tomar el vínculo entre los dos países».

Igualmente, señaló en Unión Radio que en el yacimiento de gas Perla, ubicado en el bloque Cardón IV, en el estado Falcón, hay un proyecto de producción de gas con las empresas Repsol y Eni.