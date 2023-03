Desde la Morgue de Bello Monte, en Caracas, la madre de Nazareth Marín, se pronunció ante el medio de comunicación Impacto Venezuela, para pedir justicia por la muerte de su hija .

«Pido justicia, ya basta, no solo para mi hija sino para muchas más. Me violaron a mi hija, me la golpearon, la estrangularon, quiero justicia y no me voy a quedar callada», expresó la madre consternada.

Nazareth Marín era funcionaria del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf), en Caracas.

Marín fue reportada como desaparecida desde hace una semana, luego su cuerpo fue localizado por pescadores artesanales cerca de la playa Mare Abajo, en La Guaira.

Según las primeras pesquisas, Marín habría sido violada por funcionarios adscritos al Cicpic, así lo reseña 2021.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, decidió quitar el caso en manos de funcionarios del Cicpc y será él mismo quien se convierta en vocero de los adelantos en las investigaciones.

Su madre dice que confía en el Ministerio Público, pero también en la «justicia divina». Añade que por lo pronto no desea hablar con Saab, porque siente mucho dolor.

Vale mencionar que, en principio, se pensó que Nazareth Marín había muerto ahogada; hipótesis que da un giro después de los resultados de la autopsia.

El periodista Román Camacho, reportó que “por el caso hay 5 personas detenidas mientras continúan las averiguaciones para esclarecer el caso y determinar si fue asesinada o no”.