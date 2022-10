Caracas.- Los Bravos de Margarita arrancaron el lunes de manera oficial sus entrenamientos de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El Centro de Desarrollo Deportivo Polar abrió sus puertas para recibir un grupo de 32 peloteros, principalmente compuesto por lanzadores y nueve jugadores de posición.

El mánager Luis Dorante, dirigió la primera práctica y se mezcló con el grupo de jugadores que comandará en la incipiente zafra.

“Ha sido una jornada muy positiva”, expresó el dirigente, al finalizar los entrenamientos. “Hicimos bastantes cosas buenas, me gustó la disponibilidad de los lanzadores para empezar a trabajar hoy mismo desde el bullpen”, destacó Dorante.

Grupo bastante interesante

“Es un grupo bastante interesante y es muy satisfactorio para mí conocer algunas caras con las que contamos”, añadió.

José Manuel Fernández, gerente deportivo del equipo insular, también se dirigió el grupo de peloteros para darles la bienvenida y observar el desarrollo de las prácticas.

“Estoy muy satisfecho por este primer día de trabajo y el grupo que se sumó. Tener piezas claves desde el inicio es muy importante para nosotros”, expresó Fernández. “En los próximos días se sumarán nombres, la idea es trabajar desde ya para el día inaugural”, añadió el directivo.

El lanzador Henry Centeno lideró el nutrido grupo de serpentineros que se presentó hoy.

“Estoy aquí desde el primer día para estar en la misma página con el mánager y mis compañeros. Es muy importante prepararnos, porque dependemos de lo que hacemos en la pretemporada. Gracias a Dios, me mantuve sano todo el año y fue por la preparación”, expresó el tirador nativo de Araya, estado Sucre.

Una familia

“Somos una familia y estamos aquí para estar al 100% y para darle ese título a la fanaticada de Margarita”, dijo.

Entre los jugadores de posición que dijeron presente, también destacó el campocorto José Martínez y el Infielder Edgar Durán, quien llegó al equipo insular desde los Tiburones de La Guaira, durante del descanso de la LVBP.

“Estaba muy ansioso y esperando este día”, declaró Duran. “Estoy feliz de volverme a poner el uniforme de Bravos, me trae muchos recuerdos. Me genera confianza trabajar con Dorante. Sé qué tipo de mánager es y lo que espera de nosotros, confío en que haremos un buen trabajo. Quiero aportar al equipo en donde me necesiten y ayudar a ganar juegos”, confesó el infielder.

El jardinero Tomo Otosaka, también realizó su primer entrenamiento con los margariteños, el nipón tomó practica de bateo y defensa junto a sus nuevos compañeros.

Bravos continuará este martes, a partir de las 2:00 pm, su preparación desde el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar, ubicado en San Joaquín, estado Carabobo.

Redacción SNPD con información

de prensa Bravos de Margarita