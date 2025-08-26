El lanzador Ranger Suárez, de los Filis de Filadelfia, fue nombrado Jugador de la Semana en la Liga Nacional, anunció el lunes por la tarde MLB Network. El zurdo obtuvo el primer premio de este tipo en su carrera.

Con su reconocimiento, Suárez le dio el segundo galardón a los Filis, tras la selección de Zack Wheeler, el pasado 7 de julio. Se trata de la primera vez en la que varios pitchers ganan el Jugador de la Semana en una misma temporada para Filadelfia, desde que lo consiguieron Tommy Greene (26 de mayo) y Mitch “Cosa Loca” Williams (11 de agosto) en 1991.

Mientras que el larense, es el primer siniestro del equipo en recibir el honor desde el 26 de julio de 2015, cuando Cole Hamels fue escogido, después de su juego sin hits ni carreras, en su última apertura con la franquicia.

Intraficable desde el montículo

Ranger Suárez dejó marca de 2-0 y una efectividad de 1.32 (13.2 IP/2 CL), permitiendo siete hits sin bases por bolas, con 21 ponches, un WHIP de 0.51, un promedio de bateo de los oponentes de .146 y 13,83 abanicados por cada 9.0 innings, entre el 18 y el 24 de agosto.

El venezolano dominó el departamento de guillotinados en las Grandes Ligas, empató el liderato de victorias, igualó el segundo lugar en entradas lanzadas y se ubicó octavo en WHIP, entre los abridores.

Suárez, de 29 años de edad, ponchó a 11 rivales, la mayor cantidad de su carrera, el domingo contra Washington. Una jornada en la que diseminó tres hits en 7.0 capítulos en blanco.

El lunes, en su salida previa, trabajó 6.2 tramos en el primer juego de la serie contra Seattle, registrando 10 pasados por las armas. Permitió cuatro imparables y dos anotaciones sin bases por bolas, camino a la victoria 50 de su trayectoria en las Mayores.

Esa actuación le convirtió en el primer zurdo de los Filis en registrar 10 o más ponches y obtener la victoria en aperturas consecutivas, desde Cole Hamels en septiembre de 2006.

Por si fuera poco, Suárez se erigió en el tercer lanzador de Filadelfia con al menos 10 ponches y ninguna base por bolas, en aperturas consecutivas en las que se llevó la victoria, uniéndose a su compañero Zack Wheeler (20 de junio al 6 de julio, 2025) y Curt Schilling (15de septiembre al 21 de septiembre, 1996), de acuerdo con Elias Sports Bureau.

Miembro de una rotación sólida

La dominante actuación Ranger Suárez el lunes 18 de agosto, abrió las puertas a una barrida de Filadelfia sobre Seattle, algo inédito en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos.

El criollo se combinó con sus compañeros Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo (12 ponches cada uno) para abanicar a 34 bateadores en la serie de tres juegos.

Según Elias Sports Bureau, fue la sexta vez desde 1900, que cada abridor de un equipo poncha a 10 o más bateadores, en una serie de al menos tres juegos y la primera vez que lo logran abridores zurdos.

Los iniciadores de Filadelfia lideran las Grandes Ligas con 797 ponches en 2025, 463 de los cuales han sido de abridores zurdos, la segunda mayor cantidad de la franquicia desde 1.892, cuando el montículo se fijó a 60 pies y seis pulgadas (18 metros y 18 centímetros), detrás del récord de 2013, fijado en 465, informó según Elías.

El dato

Ranger Suárez ha permitido una o menos carreras en 10 de sus 20 aperturas en lo que va de temporada, mientras que suma dos o menos anotaciones en 13 inicios.

Con récord de 10-6 y efectividad de 3.07, Suárez proyecta reunir su mejor campaña en las Grandes Ligas, a pesar de perderse un mes de temporada por molestias en la parte baja de la espalda.