La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ha anunciado a los nominados para la 68ª edición de los Premios Grammy, y el talento venezolano vuelve a destacar con importantes figuras y agrupaciones que compiten en diversas categorías.

Los principales nombres en esta edición son el director de orquesta Gustavo Dudamel, la prestigiosa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la banda de reggae y funk Rawayana.

Dudamel tiene tres nominaciones, la primera a Mejor Compendio Clásico con su obra ‘Ortiz: Yanga’, segunda como Mejor Composición Clásica Contemporánea con la producción ‘Ortiz: Dzonot’ en colaboración con Gabriela Ortiz y la Filarmónica de Los Ángeles y por último, a Mejor Interpretación Orquestal con ‘Ravel: Boléro, M. 81 junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Por su parte, Rawayana está nominada a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo junto a Bomba Estéreo por su producción ‘ASTROPICAL’.

La ceremonia de esta edición se llevará a cabo el 1 de febrero del próximo años en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.