Enmarcado en la conmemoración del mes rosa, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Mundo de Sonrisas Caroní, se vistió de color y creatividad para ofrecer a los niños y niñas que asisten a consultas médicas una experiencia educativa y lúdica.

Durante la jornada realizada en el pasillo central del CRI, los niños y niñas se convirtieron en protagonistas al expresar su creatividad a través de diversas muestras artísticas y juegos educativos.

Esta exposición permitió no sólo conocer su imaginación, sino también la conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado en el marco del mes rosa.

Además, los asistentes recibieron cotillones y obsequios por parte de la presidenta de Fundación Social Bolívar, licenciada Yaneth García, quien resaltó la importancia de este tipo de actividades, que sirven como herramienta y contribuyen a potenciar el aprendizaje y diversión de los más pequeños.

García refirió que esta iniciativa educativa y social refleja el compromiso del Gobierno Bolivariano; promoviendo espacios que contribuyen al bienestar integral y a la formación de las futuras generaciones.