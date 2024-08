El próximo 23 de agosto se realizará la inauguración del Festival de Futsal Infantil 2024 a las 9 de la mañana en la cancha Los Monos, parroquia Cachamay de Puerto Ordaz, en el municipio Caroní.

El evento deportivo tiene como fin llevar esta disciplina a todos los rincones de Ciudad Guayana.

Rafael Urbano, presidente del Festival y director técnico del Club Deportivo Sierra Parima, informó que un total de 16 equipos guayaneses tomarán parte de la competición, avalada por la Asociación de Fútbol del estado Bolívar (AFEB).

El entrenador explicó que los 16 equipos se dividirán en cuatro grupos en tres categorías Sub 7 (2018-2019), Sub 9 (2016-2017) y Sub 11 (2014-2015).

Los equipos que participarán son Atlético La Pastoreña, Guerreros de Ventuari, Club Deportivo Sierra Parima, Atlético Sierra Parima, Unegistas de Guayana y A.C Deportivo Zarragaboys.

También estarán A.C Deportivo Zarragaboys B, Atlético El Progreso, Semilleros de Guayana, Pirañas de Guayana, Escuela de fútbol MDG, Macizos de Guayana, Caimi F.S, Alianza F.C, Escuela de Fútbol Semilleros y Atlántico Academia de Fútbol.

Asimismo, indicó que los partidos en Puerto Ordaz se jugarán en las canchas de Los Monos, Yuruani y Villa Bahía, mientras que en San Félix se disputarán en Dalla Costa, Boris Planchart y Semilleros de Alcasa.

En total se llevarán a cabo 114 partidos los días sábado y domingo en las mencionados recintos.

Masificación y unión del futsala en Bolívar

«Buscamos seguir masificando este deporte en todo el estado Bolívar», manifestó Urbano.

A su vez explicó que el Festival de Futsal Infantil representa «la unión entre los clubes existente en la localidad para continuar motivando el desarrollo del deporte más practicado en el país.

Además, «con este festival podremos mostrar el talento de nuestros niños y jóvenes en todos los sectores de Caroní».

El profesor Rafael Urbano destacó que en Guayana «hay talento digno de exportación».

«Tenemos jugadores de mucha calidad y es lo que queremos mostrar», enfatizó.

La acreditación de los equipos y cuerpo técnico se llevará a cabo el jueves 22 de agosto en la sede de la Asociación de Fútbol, ubicada en las instalaciones del Gimnasio Hermanas González en el horario de 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.