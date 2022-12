Trabajadores del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) habrían activado la planta catalítica y de reformador que estaba fuera de servicio la semana pasada en la refinería de Cardón, para iniciar la producción de combustible.

En ese sentido, los empleados comentaron que la planta catalítica se activó la madrugada del pasado sábado y la de reformador está trabajando desde el pasado viernes.

Por su parte, manifestaron que esperan la llegada de dos repuestos para activar la refinería de Amuay, por lo que estimaron que en las próximas horas se reactive la planta de Cdcay.

En otro tema, informaron que los contratistas no les han pagado el bono en divisas a los trabajadores. «Ya nos deben demasiado. Mis hijos me preguntan dónde está la ropa de diciembre y no sé qué responder porque no tenemos cómo comprarla», sumó uno de los empleados.

«Todos trabajamos con la promesa de que nos paguen para poder atender las necesidades básicas de nuestras familias, pero las contratistas dicen que PDVSA no les paga y por eso no recibimos nuestros pagos», añadió.

Carlos Colina, dirigente nacional de Petroleros Sin Fronteras, recalcó que a los trabajadores les deben 60 semanas del bono en dólares.

«PDVSA da incentivos y las contratistas solo pagan la semana, que son 180 bolívares. Eso no alcanza ni para la comida de los trabajadores, mucho menos para alimentar a sus familias», apuntó, según publicó El Pitazo.