Luzmary Aranda de López, buhonera de la calle Ramírez, en el mercado del centro de San Félix desde hace 30 años, denuncia que aún continúa sin un puesto fijo para continuar con su trabajo, debido a una reubicación de todos los comerciantes informales por orientaciones del alcalde Tito Oviedo; el concejal Oscar Rivas, junto con el director Economía Eventual, Dennis Mazo.

Dijo que Dennis Mazo, le ofreció como solución provisional, ser reubica en un espacio temporal hasta que se terminara de reasentar a los demás vendedores informales en la calle Ramírez del centro de San Félix, el cual ella no aceptó debido a que de todas formas considera que sería desalojada y no podría seguir su labor.

Aranda de López reclama que personas que tienen poco tiempo trabajando, han sido definidos a lo largo de todo el bulevar que sería la calle Ramírez, mientras que ella tiene antigüedad sigue sin ser tomada en cuenta.

«Hablaron conmigo y me dijeron que esperara, que me iban a solucionar el problema, después de rechazar el puesto provisional que me estaban ofreciendo», explicó Aranda de López. Acotó que el pasado lunes 15, quedó en reunirse para poder discutir sobre qué sitio de trabajo se le iba a ser designada, pero nadie se presentó a la reunión.

Exige que Dennis Mazo le restituya su puesto en la calle Ramírez, dado que este es su único medio para llevar el sustento a su hogar y lleva demasiados meses sin poder trabajar lo que ha hecho que esté en una situación crítica.