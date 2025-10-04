La selección sub-20 de Chile avanzó este viernes a los octavos de final del Mundial de la categoría, a pesar de perder de remontada por 2-1 ante Egipto con un gol decisivo al minuto 95 que silenció al Estadio Nacional de Santiago.

El Grupo A fue dominado por Japón, que sumó 9 puntos de 9 posibles. A continuación, se produjo un triple empate en 3 puntos entre Chile, Egipto y Nueva Zelanda, quedando esta última última por su peor diferencia de goles.

La igualdad en puntos entre Chile y Egipto se resolvió mediante un novedoso criterio de la FIFA, que toma en cuenta el número de tarjetas amarillas recibidas. Egipto acumuló cinco jugadores amonestados y dos miembros del cuerpo técnico sancionados, mientras Chile tuvo cinco jugadores amonestados.

En el partido, dos tarjetas amarillas recibidas por Egipto en el segundo tiempo inclinaron la balanza en favor de Chile, aunque el rendimiento local fue inferior al esperado.

Egipto ahora espera los resultados del resto de los grupos para conocer si clasifica como uno de los cuatro mejores terceros.

El gran gol de tiro libre en el minuto 95 fue obra de Omar Khedr, reserva del Aston Villa inglés, que consumó la remontada egipcia. Chile había abierto el marcador gracias a un tanto del mediocampista Javier Cárcamo en el minuto 27, mientras que Ahmed Abdin anotó el empate transitorio en el 47.

Chile inició el partido dominando con intentos de Juan Francisco Rossel y Vicente Álvarez. Egipto se mostró defensivo, dificultando las llegadas chilenas mientras sus ataques se diluían.

El recién ingresado Javier Cárcamo fue clave para el gol chileno con un remate potente desde fuera del área, en una jugada en la que colaboró Lautaro Millán, quien también mostró buen desempeño ofensivo.

Mohamed Abdallah

La intensidad aumentó y Egipto comenzó a inquietar más con avances liderados por Mohamed Abdallah. El encuentro en el mediocampo fue áspero y hubo momentos de roce entre jugadores.

Egipto se aproximó varias veces antes del descanso, incluyendo un tiro libre que pegó en el palo y un remate desviado.

En el segundo tiempo, Egipto igualó rápidamente con un cabezazo de Ahmed Abdin a un centro de esquina.

Chile buscó el triunfo con insistencia, aunque un penalti reclamado sobre Felipe Faúndez no fue concedido.

Chile se medirá el martes 7 de octubre contra el segundo del Grupo C, todavía en disputa entre México, Brasil y España. Japón esperará a un tercero de los grupos C, D o E para definir su rival.