La lesión muscular que sufrió el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez durante el partido de Liga Europa este jueves pone en duda su participación en el encuentro de Premier League contra Burnley, programado para el domingo, así como en los próximos compromisos internacionales con Argentina.

Este viernes, el técnico del Aston Villa, Unai Emery, declaró en rueda de prensa que desconoce si Martínez podrá estar disponible. «Se sometió a un escáner hace una hora y aún no sé el resultado del análisis ni si estará disponible», afirmó.

Martínez sufrió la molestia en el gemelo durante el calentamiento previo al partido contra Feyenoord en Países Bajos, lo que dio paso a la titularidad del portero suplente Marco Bizot, quien mantuvo la portería en cero en la victoria 0-2 frente al equipo local.

Por su parte, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, mantiene su confianza en Martínez y lo ha convocado para los amistosos de octubre contra Venezuela, el 10, y Puerto Rico, tres días después, aunque su participación dependerá de la evolución de la lesión.