La selección argentina de fútbol comunicó este viernes la lista de jugadores convocados para disputar dos partidos amistosos en Estados Unidos este mes, contra sus pares de Venezuela y Puerto Rico.

La convocatoria incluye a Lionel Messi, Franco Mastantuono y tres jugadores que no habían sido citados anteriormente por el entrenador Lionel Scaloni.

Tras cerrar como líder una destacada participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, la Albiceleste avanza en su preparación para la competición del próximo año y comenzará su calendario de amistosos el 10 de octubre, cuando enfrente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Scaloni mantuvo la misma base de jugadores que disputó las eliminatorias, mientras comienza a probar nuevas opciones de cara al Mundial.

En esta ocasión, Facundo Cambeses, portero del Racing Club; Lautaro Rivero, joven defensor de River Plate; y Aníbal Moreno, mediocampista del Palmeiras brasileño, son las novedades en el plantel.

Entre los convocados destacan además el portero Emiliano Martínez, que estaba en duda por una lesión muscular; el delantero Julián Álvarez, en gran forma con el Atlético Madrid; y Franco Mastantuono, que se ha convertido rápidamente en pieza importante del Real Madrid tras su incorporación en agosto pasado.

También fueron convocados el volante Nicolás Paz (del Como 1907) y el delantero José Manuel López (Palmeiras), quien había sido citado para las dos fechas finales de las eliminatorias, pero no llegó a jugar.

Por su parte, el zaguero Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, regresa al equipo tras no haber sido incluido en las convocatorias recientes.

Después del partido contra la ‘Vinotinto’, el equipo dirigido por Scaloni enfrentará el 13 de octubre a Puerto Rico en el estadio Soldier Field de Chicago.

El calendario de amistosos de la Albiceleste incluye además partidos contra Angola e India en noviembre, y la ‘Finalissima’ contra España, que probablemente se dispute en marzo próximo.