El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó a los familiares de las víctimas de ataques de Estados Unidos a lanchas que supuestamente transportan drogas ilegales a ese país a «asociarse» y aseguró que esas acciones rompen el principio jurídico universal de proporcionalidad.

«Lanzar misiles cuando se puede interceptar como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto, se trata de un asesinato. Los familiares de estos jóvenes deben asociarse», escribió Petro en su cuenta de X.

La posición del mandatario se conoce luego de que Estados Unidos hundiera hoy otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y los acusó de «narcoterroristas».

En ese contexto, Petro insistió en que en esas embarcaciones «no van narcoterroristas» y reiteró que los narcotraficantes viven en Estados Unidos, en Europa y Dubái.

El hundimiento de la embarcación se suma a los al menos otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

El pasado 15 de septiembre, Petro tachó de «asesinato» el ataque con el que EE.UU. hundió una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos.