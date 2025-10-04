El viernes, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque militar en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, hundiendo una lancha que supuestamente transportaba narcóticos, informó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

En el ataque murieron cuatro personas que, según Hegseth, eran «narcoterroristas», mientras que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Hegseth publicó en la red social X un video que muestra el ataque y explicó que la operación se realizó como parte de una estrategia para detener el transporte de drogas que, según él, busca «envenenar» a la población estadounidense. Además, afirmó que estas acciones continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense.

Este incidente es al menos el quinto ataque de EE.UU. contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe desde septiembre, tres de ellos cerca de Venezuela y uno cerca de República Dominicana.

El despliegue militar estadounidense en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido denunciado por el Gobierno venezolano como una amenaza a la soberanía y seguridad nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró ante el Congreso que el país está en un «conflicto armado» contra los cárteles de narcotráfico, lo que implica una justificación legal para la realización de estos operativos militares en la zona.