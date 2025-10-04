Un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó al país este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que viajaban 10 niños, informó el Ministerio del Poder Popular para el Interior.

A través de Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 313 migrantes, 265 son hombres y 38 mujeres, quienes recibieron apoyo logístico y atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte), a bordo de una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según las imágenes oficiales publicadas por la institución en Instagram.

El pasado miércoles regresaron a Venezuela 217 migrantes, entre ellos 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas, también procedentes de Estados Unidos en un vuelo de la misma aerolínea, según el Ministerio del Poder Popular para el Interior.

En total, el Gobierno venezolano ha repatriado a más de 12.000 personas en 73 vuelos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación en enero pasado.

El Ejecutivo defiende que estos vuelos forman parte de un programa gubernamental que busca facilitar el retorno voluntario de los connacionales, además de recibir a quienes han sido deportados por Estados Unidos.