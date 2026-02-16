Organismos de rescate del estado Portuguesa activaron un operativo este domingo 15 de febrero para salvar a cinco personas que quedaron aisladas tras la crecida del río Guanare, producto de las intensas lluvias registradas en la región.

Funcionarios de Protección Civil, Bomberos y cuerpos policiales se trasladaron hasta la zona afectada luego de que el aumento repentino del caudal sorprendiera a temporadistas que se encontraban en el lugar.

El comandante de la Zoedan y director de Protección Civil Portuguesa, Daniel Márquez, explicó que el incremento del río Anús generó un efecto que elevó de manera súbita el nivel del río Guanare. La crecida impactó directamente el área donde se desarrollaban actividades recreativas y deportivas previstas para la Mascarada 2026, afectando incluso una tarima instalada en el sitio.

Las cinco personas fueron rescatadas con éxito y se encuentran estables, aunque las autoridades reportaron pérdidas materiales.

Márquez reiteró que “la naturaleza es impredecible” e hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y acatar las recomendaciones de los organismos de prevención ante posibles nuevas crecida.