Muchos sectores rurales del municipio Piar, entre ellos; Las Cocuizas del sector Campanario, ha tenido problemas con los servicios básicos como; agua, vías en mal estado, alumbrado público, entre otras necesidades.

Los habitantes exigen vivir dignamente,por eso exhortan a los entes del gobierno nacional, regional y municipal, para que presten el apoyo y resolver sus calamidades, las cuales no son escuchados.

Juanita Larez, residente en el sector señaló que llevan más de 30 años solicitando a Hidrobolívar e instituciones públicas, resolver el problema del agua potable, “hemos tenido que construir aljibes y así poder abastecernos, aunque sabemos que el agua no es apta para el consumo, no, nos queda otra opción que beberla, no contamos con recursos para comprar los botellones y estamos muy alejados del municipio para hacerlo en caso de tener dinero”.

Otra necesidad es la falta de recuperación de toda la vialidad, misma que no cuenta con asfaltado y desde hace mucho tiempo no se hace la conformación de todo el tramo, “hemos quedado sin el servicio de transporte público por el mal estado de nuestras calles internas, nos vemos obligados a caminar hasta el sector El Valle, siendo la parada más cercana, una hora de camino para poder tomar una unidad de transporte”, indicó Larez.

Ausencia de alumbrado

Tampoco los habitantes cuentan con alumbrado público, las calles están semi alumbradas y esto gracias a los bombillos de las casas, de esta forma, solicitan una vez más a los organismos competentes, prestarles el apoyo con la solución de todos sus problemas.