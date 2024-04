Aunque hay establecimientos que pueden ser catalogados como «lujosos», cada vez son menos las personas pertenecientes a la reducida clase media que existe en el país y que tienen acceso a estas zonas y sitios más cotizados, sobre todo restaurantes de lujo que ahora están asentados junto a edificios que eran modernos y ahora están deteriorados.

Un ejemplo de esto está en zonas de la capital que son consideradas como de clase media y una de ellas es la calle principal del sector Los Palos Grandes. Allí, la fachada del edificio de ocho pisos en el que María Elena Álvarez -propietaria de varios departamentos- está descolorida. El vestíbulo luce oscuro y las paredes del estacionamiento lucen en mal estado.

“No hemos hecho reparaciones grandes porque el costo del condominio sería muy alto y la gente no podría pagarlo”, comentó Álvarez, de 53 años. La propietaria, además de vivir en el edificio, alquila dos de los otros departamentos heredados por sus padres, por un precio de US$ 450 al mes cada uno, lo que representa su principal fuente de ingresos.​​​​​​

En los últimos diez años, unos 7,7 millones de venezolanos migraron del país. Se trata, en su su mayoría, de personas jóvenes que buscaron una salida a la crisis económica. La mayor parte de los venezolanos de mediana y tercera edad se quedaron, viendo cómo colapsaba el valor de sus salarios y pensiones.

Quienes se quedaron y residen en áreas centrales y cotizadas como Los Palos Grandes, les toca ahora vivir y prácticamente no participar en este auge del consumo impulsado por el libre flujo del dólar estadounidense, según refleja un reportaje de Bloomberg.

El más reciente incremento del salario mínimo mensual en Venezuela resultó en una combinación de US$ 60 en bonos del Gobierno, US$ 40 en bono de alimentación y un salario base de menos de US$ 4.

Con esto, los trabajadores del sector público devengan alrededor de US$ 40 al mes, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Eso contrasta con costos mensuales de alimentos de alrededor de US$ 550 para una familia de cuatro personas.