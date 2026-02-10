El actor y cineasta mexicano Gael García Bernal regresa a la silla de director con su tercer largometraje, ‘Hombre al agua’. Producida por La Corriente del Golfo, la cinta promete un drama introspectivo que entrelaza el humor con atmósferas oníricas para cuestionar las máscaras sociales y la manipulación.

Elenco revelado

El rodaje, que se llevará a cabo entre México y Cuba, cuenta con un reparto estelar encabezado por Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento y Manuel García-Rulfo.

A ellos se suman figuras como Natalia Oreiro, Anna Díaz y el reencuentro de García Bernal con Jorge Salinas, con quien compartió créditos hace 25 años en la icónica ‘Amores perros’.

Coescrita junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti, la película estará representada internacionalmente por The Pool Films, iniciando su comercialización en el European Film Market de Berlín con la mira puesta en la temporada de festivales de 2026.