La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, encabezó una jornada de trabajo junto a los equipos de Cantv y Movilnet para definir la agenda técnica del Plan de Inteligencia Artificial (IA) que permitirá consolidar la soberanía tecnológica y el crecimiento económico a través de la modernización del aparato productivo nacional.

A través de su canal oficial de Telegram, la ministra destacó que esta tecnología, al ser de propósito general y con peso geopolítico, requiere ser alineada con los propósitos de desarrollo humano.

Jiménez explicó que la gobernanza en esta materia requiere de una creatividad institucional multidimensional y multinivel. Este enfoque integra principios éticos globales y nacionales con aterrizajes sectoriales específicos, permitiendo que la regulación postindustrial, apoyada en agencias especializadas, conviva con la necesidad de fortalecer sectores industriales ya existentes.

De acuerdo con la titular de la cartera científica, la implementación de estas capacidades tecnológicas se desplegará sobre áreas estratégicas como la salud, la educación y las finanzas. El objetivo es optimizar los servicios y procesos mediante el uso inteligente de los datos y la automatización, asegurando un impacto directo en la eficiencia nacional.

Visión de prosperidad

La ministra subrayó que este plan posee una visión de futuro orientada a la prosperidad de la nación, siguiendo las directrices del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Finalmente, destacó el compromiso de las empresas estatales de telecomunicaciones en la ejecución de este proyecto, el cual se perfila como un pilar fundamental para la transformación digital del país en los próximos años.